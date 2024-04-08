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Сегодня, 15:08

Кафу порассуждал о том, смог бы Неймар перейти в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Бразильский футболист Кафу предположил, смог бы Неймар перейти в «Зенит». На данный момент футболист играет за «Аль-Хиляль».

— Решение в любом случае будет принимать он. Если «Зенит» сделает Неймару предложение, я думаю, футболист его рассмотрит. Но принимать окончательное решение в любом случае он будет сам, — цитирует Кафу «РБ Спорт».

По информации Sky Sports, Неймар зарабатывает в «Аль-Хиляле» 150 миллионов евро за год. Он также рассказал, что в 2025 году он станет игроком «Сантоса».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kafu-nejmar-rassmotrel-by-predlozhenie-ot-zenita/
Кафу
ФК Зенит
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