Калешин призвал запретить агентов в российском футболе

Экс-тренер «Акрона» Евгений Калешин призвал запретить агентов в российском футболе.

«Что нужно сделать, чтобы российский футбол перестал деградировать? Первое — запретить паразитов! Это агенты! Полный запрет агентской деятельности. Игроками могут владеть только клубы и школы. Агенты — присоски, которые сосут деньги в российском футболе. Их нужно отцепить. Что производит агент? Я до сих пор не понимаю. Футболист должен прислушиваться к родителям и семье. Клуб инвестирует деньги в футболиста, а паразиты-агенты пытаются нажиться на людях. Если закрыть агентов, я вас уверяю, через год не будет ни одного лимита в России — ни на легионеров, ни на молодых. Кто лоббирует паспортистов? Когда один раз дал слабину, ты все время будешь к кому-то обращаться. Ты должен сам решать проблему! Когда мы снимаем нагрузку c игроков, делаем их слабыми. Комфорт в юном возрасте — плохо! Должны быть жесткие, плохие условия в начале карьеры, чтобы только сильные шли дальше, и сильнейшие будут играть!» — приводит слова Калешина «РБ Спорт».

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 по ноябрь 2023 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.