В «Ахмате» назвали важной победу над «Спартаком»: «Надеемся, что в дальнейшем наше состояние улучшится»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в 17-м туре РПЛ.

«Мы проявили свои лучшие качества в этом матче. Проявили характер. Очень важно было набрать три очка, о чем мы говорили с командой. Надеемся, что в дальнейшем наше состояние улучшится, улучшатся результаты, и мы будет показывать ту игру, которую от нас ждут болельщики», — сказал Айдамиров «СЭ».

После 17 туров «Спартак» занимает седьмое место в РПЛ, набрав 27 очков. «Ахмат» — 13-й (16 очков).