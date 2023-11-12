Калешин рассказал, что думает о возможном уходе Вендела из «Зенита»

Экс-игрок «Краснодара» Виталий Калешин поделился мнением о возможном уходе полузащитника «Зенита» Вендела в зимнее трансферное окно.

«Вендел — это системный игрок, который очень много делает, он лидер. У «Зенита» есть трансферные возможности. Понятно, что сходу тяжело игрока за один-два сбора гармонично встроить. Но если это качественный футболист, то он быстро адаптируется к новым требованиям тренера. Все будет зависеть от того, кто именно уходит и кто приходит. Если Вендел уйдет, кто-то придет — это 100 процентов. Зная «Зенит», амбиции руководства клуба и спонсора, однозначно придет футболист не ниже классом», — цитирует Калешина Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец сыграл за «Зенит» 15 матчей, забив четыре гола и сделал пять результативных передач.