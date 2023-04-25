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Калешин — о Бердыеве: «Мудрый человек, хитрый лис»

Алина Савинова
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал, за что уважает экс-тренера «Рубина» и «Сочи» Курбана Бердыева.

«Сначала я играл против команд Бердыева. Мой родной брат выступал в его команде. Плюс Бердыев хорошо знал моего отца, царство ему небесное. Хотя я однажды через брата просился на стажировку к Бердыеву, но он тогда никого не пускал. А потом я тренировал «Тверь», а он работал в «Кайрате». Оба клуба проводили сборы в Турции. До этого мы могли просто созвониться, и он спрашивал мнение по игрокам, а тут предложил приехать к нему в отель, пообщаться о футболе. Наверное, 3-4 часа сидели. Рисовали, какие-то тактические моменты, тренировочный процесс — интересно было. С огромным уважением к нему отношусь. Мудрый человек, хитрый лис. Видно, почему таких результатов добился. Не только тренерские дела, но и вопрос личности. Лидер, который ведет за собой», — приводит «Чемпионат» слова Калешина.

Бердыев был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи» 10 апреля, исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Хохлов, который входил в штаб специалиста.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5079487-mudryj-chelovek-hitryj-lis-evgenij-kaleshin-rasskazal-pochemu-uvazhaet-kurbana-berdyeva.html
Футбол
Евгений Калешин
Курбан Бердыев
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