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Сегодня, 15:04

Гойкович: «За сборную должны играть те, кто родился в этой стране. Россияне — за Россию, я — за Боснию»

Алина Савинова
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Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о возможном получении российского паспорта.

«Если я помогу своей команде, без проблем сделаю, чтобы было меньше легионеров в заявке. Я тут всего 2,5 года, а надо 5 лет отыграть в России для получения гражданства», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

Также он ответил на вопрос, было ли бы ему интересно играть за сборную России.

«За сборную должны играть те, кто родился в этой стране. Россияне — за Россию, я — за Боснию. У вас есть много хороших ребят», — добавил футболист.

В феврале 2023 года игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо указом президента РФ Владимира Путина получили российские паспорта. Ранее сообщалось, что аргентинские одноклубники Гойковича также задумываются о получении российского гражданства.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/renato-gojkovich-bez-problem-sdelayu-rossijskij-pasport-za-vashu-sbornuyu-dolzhny-igrat-urozhentsy-strany/
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