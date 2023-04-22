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Сегодня, 15:03

Каманцев высказался о судействе в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, дает ли экс-глава департамента Ашот Хачатурянц советы, а также высказался о работе по воспитанию новых арбитров.

«Дает ли Хачатурянц советы? Нам никакая помощь особо не нужна. Ситуацию в судействе можно сравнить с клубом, который не может делать международные трансферы и растет только за счет своей академии. А вы нас постоянно спрашиваете: «Когда же что-то произойдет новое?» Но, условно, мы не можем в зимнее трансферное окно заменить всех и как-то улучшить. Мы работает эволюционным путем с теми людьми, которые у нас есть», — приводит слова Каманцева Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-22-kamantsev-situatsiyu-v-sudeystve-mozhno-sravnit-s-klubom-kotoryy-ne-mozhet-delat-mezhdunarodnyye-transfery
Футбол
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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