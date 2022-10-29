Камоцци: «Для многих «Зенит» непобедимая команда. Но «Спартаку» надо думать о своей мечте выиграть чемпионат»

Сегодня, 11:23
Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» с «Торпедо» в рамках 15-го тура РПЛ.
«Каждую неделю «Спартаку» приходится демонстрировать на поле свои амбиции. Матч с «Торпедо» — не исключение. Не стоит думать о борьбе с «Зенитом». Для многих людей «Зенит» — непобедимая команда. Но «Спартака» должен думать о своей мечте выиграть чемпионат», — сказал Камоцци «СЭ».
Красно-белые с 29 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков.
Матч «Спартак» — «Торпедо» пройдет 30 октября и начнется в 16:30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования