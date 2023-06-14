Камоцци назвал Чалова самым универсальным нападающим РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о нападающем ЦСКА Федоре Чалове.

«Чалов провел сильный сезон. Думаю, он самый универсальный нападающий РПЛ и отличный командный игрок. Чалов умеет делать на поле все. Может ли Федор заиграть в Европе? Его навыки и талант позволяют рассчитывать на интерес хороших европейских клубов», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В сезоне-2022/23 Чалов стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны в составе ЦСКА. 25-летний нападающий провел 41 матч за московскую команду, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.