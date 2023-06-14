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Камоцци назвал Чалова самым универсальным нападающим РПЛ

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о нападающем ЦСКА Федоре Чалове.

«Чалов провел сильный сезон. Думаю, он самый универсальный нападающий РПЛ и отличный командный игрок. Чалов умеет делать на поле все. Может ли Федор заиграть в Европе? Его навыки и талант позволяют рассчитывать на интерес хороших европейских клубов», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В сезоне-2022/23 Чалов стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны в составе ЦСКА. 25-летний нападающий провел 41 матч за московскую команду, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-chalov-samy-j-universal-ny-j-napadayushhij-rpl/
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Франко Камоцци
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