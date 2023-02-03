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Сегодня, 17:54

Камоцци рассказал, что европейские клубы обращались к нему по поводу ряда игроков РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонила Федуна, рассказал, что европейские клубы обращались к нему за консультацией по ряду российских игроков.

«Интерес со стороны европейских клубов к российским игрокам присутствует. Помимо Сперцяна, они обращались ко мне за консультацией и мнением по поводу Соболева, Умярова, Хлусевича, Глебова и многих других», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 17 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. На втором месте расположился «Спартак» с 36 баллами. Третье место занимает «Ростов», заработавший 35 очков. «Динамо» и ЦСКА находятся на четвертом и пятом местах, имея в активе 29 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-evropejskie-kluby-obrashhalis-ko-mne-po-povodu-soboleva-umyarova-hlusevicha-i-glebova/
Футбол
РПЛ
Франко Камоцци
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