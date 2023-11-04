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Сегодня, 15:36

Камоцци считает, что Абаскаль не способен найти подход к Соболеву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразил мнение о взаимоотношениях главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и нападающего Александра Соболева.

«Соболев — хороший парень и отличный нападающий. Не понимаю критику его поведения, у таких талантливых футболистов всегда бывают проблемы с поведением. Рядом с Сашей должен быть тренер, способный сгладить часть его невоздержанности. Абаскаль сейчас на это не способен, из-за чего невозможно добиться результата. Паоло Ваноли, наоборот, нашел подход к Соболеву и добился успеха с этим нападающим — вместе они выиграли для «Спартака» Кубок России», — приводит слова Камоцци Sport24.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 13 туров «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-592930-kamotstsi-abaskal-ne-sposoben-nayti-podkhod-kak-takomu-talantlivomu-futbolistu-kak-sobolev
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Франко Камоцци
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