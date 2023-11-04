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Сегодня, 15:48

Кечинов считает, что Дзюба будет вдвойне опаснее в матче со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о дерби с «Локомотивом».

«Всегда матчи между этими командами непредсказуемы. Сейчас фаворита в матче для меня нет. «Спартак» лихорадит, и «железнодорожники» до конца стабильную игру тоже еще не обрели. Они могут выиграть у кого угодно, а могут сыграть неудачно с любым соперником. Стабильности нет. Как и у красно-белых. Кто в данный час будет сильнее, чьи игроки смогут реализовать свое мастерство, та команда и победит. Дзюба забил всего один мяч за последние девять матче? Завтра он будет вдвойне опасен. И по этой причине тоже. Какие-то серии всегда прерываются. Не хотелось бы, конечно, чтобы это случилось в игре со «Спартаком». Но все может быть», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 5 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

Красно-белые идут на 8-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 13 туров. Железнодорожники с таким же количеством очков расположились на 6-й строчке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005429352_kechinov_v_matche_so_spartakom_dzyuba_budet_opasen_vdvoyne
Артем Дзюба
Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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