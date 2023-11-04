Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:30

Деменко считает «Краснодар» фаворитом в матче с «Крыльями Советов»

Telegram Дзен

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о матче 14-го тура чемпионата РПЛ, где «быки» сыграют с «Крыльями Советов».

«Краснодарцы играют дома и, естественно, не захотят уступать первую позицию «Зениту», но и «Крылья» стали амбициозной командой, — цитирует Деменко metaratings.ru. — Матч будет интересный, ведь обе команды играют в атакующий футбол, поэтому я думаю, что будет очень много забитых мячей. Фаворит — «Краснодар», но «Крылья» могут дать бой».

Игра состоится 5 ноября в 14.00 по московскому времени.

После 13-ти туров краснодарский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Самарцы идут на 3-м месте с 22 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/demenko-krasnodar-favorit-matcha-s-krylyami-no-samarcy-mogut-dat-boi-302075/
Максим Деменко
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Читайте также
«Вашингтон» дома проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ
«Меня хейтят: «Какой Хабиб?» Но через два года я буду убийцей». Даня Милохин продолжает верить, что станет звездой ММА
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Ахмат» — «Факел»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
«Ахмат» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ
Масалитин ожидает от ЦСКА невнятной игры в матче с «Пари НН»
Запоминайте фамилии — Кокшаров и Ишков. За 18-летних россиян болеют даже в НХЛ
За ошибку в Кубке Чебан «наказан» назначением на матч РПЛ
«Краснодар» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — «Факел»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Камоцци считает, что Абаскаль не способен найти подход к Соболеву