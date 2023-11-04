Деменко считает «Краснодар» фаворитом в матче с «Крыльями Советов»

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о матче 14-го тура чемпионата РПЛ, где «быки» сыграют с «Крыльями Советов».

«Краснодарцы играют дома и, естественно, не захотят уступать первую позицию «Зениту», но и «Крылья» стали амбициозной командой, — цитирует Деменко metaratings.ru. — Матч будет интересный, ведь обе команды играют в атакующий футбол, поэтому я думаю, что будет очень много забитых мячей. Фаворит — «Краснодар», но «Крылья» могут дать бой».

Игра состоится 5 ноября в 14.00 по московскому времени.

После 13-ти туров краснодарский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Самарцы идут на 3-м месте с 22 очками.