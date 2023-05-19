Камоцци — о трех итальянских клубах в финалах еврокубков: «Невероятно! Мы надеемся выиграть все эти трофеи»

Франко Камоцци, экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал корреспонденту «СЭ» выход трех итальянских клубов в финалы еврокубков

«Я могу сказать, что все это странно и красиво одновременно. Италия не квалифицировалась на чемпионат мира в Катаре, но сразу же три команды из этой страны в три европейских финала! Невероятно! Мы надеемся выиграть все эти трофеи», — сказал Камоцци «СЭ».

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Манчестер Сити». Матч состоится 10 июня в Стамбуле.

В финал Лиги Европы в четверг, 18 мая, пробились «Севилья» и «Рома». Игра состоится 31 мая в Будапеште.

В финале Лиги конференций «Вест Хэм» сыграет против «Фиорентины». Матч пройдет 7 июня в Праге.