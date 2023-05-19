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Василенко: «У Лички европейский менталитет. А мы более закрытые — не признаем ошибки после поражений»

Алина Савинова
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Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал об отношениях с Марцелом Личкой, возглавляющим «Оренбург».

«У нас прекрасные дружеские отношения. Даже когда мы были соперниками, могли просто так созвониться и обсудить футбольные вещи. Он обычно писал: «Как дела? Не занят?» — и мы созванивались. Марцел — большой человек. У него европейский менталитет. Мы более закрытые люди — боимся улыбаться, не признаем ошибки после поражений. А Марцел все говорит, как оно на самом деле. У него есть чувство свободы. Из-за этого у нас и сложились такие отношения. После моего ухода из «Факела» Марцел мне набрал и пригласил в Оренбург: «Приезжай, будешь жить у меня! Походишь на наши тренировки», — приводит Sport24 слова Василенко.

Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. В этом сезоне команда под руководством 45 летнего специалиста занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 27 играх.

Ранее чешский тренер работал в таких командах, как «Хмел», «Радомяк» из Радома и «Динамо-Брест».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-19-vasilenko-u-lichki-yevropeyskiy-mentalitet-a-my-boleye-zakrytyye-boimsya-ulybatsya-ne-priznayem-oshibki
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
Олег Василенко
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