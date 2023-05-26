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Сегодня, 13:46

Камоцци заявил, что «Локомотив» намного опаснее с Дзюбой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на новость о продлении контракта нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Думаю, продление контракта Дзюбы — правильное решение руководства «Локомотива». Артем все еще является топ-нападающим для России и способен приносить огромную пользу любой команде. Об этом говорит его статистика. Для РПЛ это очень хороший игрок. С Дзюбой «Локомотив» намного опаснее и может рассчитывать на более высокие места в турнирной таблице», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-prodlenie-kontrakta-dzyuby-pravil-noe-reshenie-s-nim-lokomotiv-namnogo-opasnee/
Артем Дзюба
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Франко Камоцци
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