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Сегодня, 18:11

Канчельскис: «Сможет ли Пиняев привлечь «МЮ»? Навряд ли после меня там будут играть»

Зарина Халимхонова
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» оценил перспективы нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Сможет ли Пиняев вновь привлечь внимание «Манчестер Юнайтед»? Академия, где он был, и основной состав — две разные вещи. Пускай возвращается в «Крылья». Может, там раскроет свой талант во второй раз, пока молодой. Бывали случаи, когда футболисты возвращались и перезаряжали свои «батарейки» и двигались дальше. Надо спросить у главного тренера «Локомотива», почему не смогли разогнать Пиняева до уровня звезды РПЛ. Думаю, навряд ли после меня кто-то будет играть в «МЮ», в Англии. А говорить: «Я был в «Манчестере». Я тоже там был, но я там играл. А то, что он там был, не означает, что он играл за «Манчестер», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее Пиняев несколько раз ездил в «Манчестер Юнайтед» на просмотр. Сам Канчельскис играл за «красных дьяволов» с 1991 по 1995 год. Вместе с «МЮ» российский футболист стал двукратным чемпионом Англии.

В сезоне-2023/24 19-летний Пиняев принял участие в 30 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Андрей Канчельскис
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Манчестер Юнайтед
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