Ещенко: «Если «Спартак» не займет первое или второе место, то Абаскаля уволят»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Считаю ли я, что Лещук спас Абаскаля от увольнения? А при чем тут Лещук? Я думаю там и так все понятно будет. Если «Спартак» не займет первое или второе место, то Абаскаля уволят», — сказал Ещенко «СЭ».

8 апреля появилась информация, что новым главным тренером московского клуба может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах.

13 апреля красно-белые проведут выездную встречу с «Сочи». Начало — в 14.00 мск.