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Сегодня, 16:50

Канчельскис назвал правильным решением возродить «Спартак-2»: «Оттуда футболисты могут попадать в основной состав»

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» оценил решение о возрождении второй команды «Спартака» — «Спартак-2».

«Спартаку» нужно, чтобы была вторая команда. Это нужно любому клубу. Но с возможностями «Спартака» — почему бы и нет? Правильное решение, потому что молодежь будет играть. Оттуда футболисты могут попадать в основной состав", — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» объявил о возрождении второй команды в понедельник, 25 декабря. Ожидается, что команда будет выступать во Второй лиге со следующего сезона.

«Спартак-2» был создан в 2013 году, команду расформировали летом 2022 года.

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