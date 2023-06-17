Канчельскис: «Зенит» не мог конкурировать в ЛЧ, когда были Халк, Витсель и Данни, а сейчас он будет конкурировать?»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал высказывание гендиректора «Зенита» Александра Медведева о том, что петербургский клуб мог бы конкурировать с ведущими европейским клубами.

«Зенит» не мог конкурировать, когда в клубе были Халк, Витсель, Данни, а сейчас он будет конкурировать? Хватит уже самим себе рассказывать сказки и всей России. Мы не играем нигде. «Зенит» в Лиге чемпионов из группы не выходил, за третье место боролся, а сейчас мы можем конкурировать? Где вы можете? С кем вы можете? Делать такие заявления просто смешно. У нас любят рассказывать сказки и удивлять, вот он и хочет всех удивить. Если бы мы в каждой Лиге чемпионов выходили из группы, то другое дело. Самим то не стыдно такое говорить? Ведь говорить нужно с пониманием. Для меня это, конечно, нонсенс, но меня уже ничего не удивляет», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.