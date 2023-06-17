Самошников: «Изначально выбрал «Локомотив» и хотел попасть именно в этот клуб»

Защитник «Локомотива» Илья Самошников в интервью «СЭ» объяснил подробности перехода в клуб.

— У меня было несколько предложений зимой, потому что летом заканчивался контракт c «Рубином», — сказал Самошников «СЭ». — Но я изначально выбрал «Локомотив» и хотел попасть именно в этот клуб. Мне нравится команда, интересно поработать именно с этими тренерами, ну и весенние результаты впечатлили.

— Прошлым летом была странная история с медосмотром «Динамо», который вы якобы не прошли. Что там случилось?

— Говорил об этом зимой. Могу лишь повторить, что у меня нет никаких проблем со здоровьем, которые не позволяют мне играть.

Самошников выступал за «Рубин» с 2020 года. Он провел за казанцев 87 матчей, забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.

Ранее бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский назвал бредом новость о проваленном медосмотре Самошникова в «Динамо».