Самошников ответил на вопрос, как «Локомотив» будет бороться с «Зенитом» в РПЛ

Защитник «Локомотива» Илья Самошников в интервью «СЭ» высказался о борьбе с «Зенитом» в РПЛ.

— После рестарта «Локо» был хорош, но финишировал на восьмом месте. Какие задачи ставите себе на следующий сезон?

— Цели — самые высокие.

— То есть борьба за первое место?

— Конечно. Уверен, это хочется каждому.

— Что делать с «Зенитом», который побеждает пять лет подряд?

— Думаю, в тренерском штабе нам объяснят, как с этим разобраться.

— В следующем сезоне снова не будет еврокубков — это скажется на мотивации?

— Лично у меня мотивация всегда запредельная.

«Локомотив» по итогам сезона занял восьмое место в РПЛ, набрав 45 очков. В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России железнодорожники уступили «Спартаку» по сумме двух матчей (0:1, 2:4).