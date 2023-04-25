Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:09

Канчельскис о словах Кокорина: «Ну, забил он пятьдесят. Были футболисты, которые забивали и больше»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Александра Кокорина о бывших футболистах «Динамо» Люке Уилкшире и Матье Вальбуэна.

Кокорин заявил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну: «Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенды в итоге — Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир... Я вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак подал три угловых в Самбу и второго... Три угловых подал и все — любимец фанатов. И сразу соскочил на повышение куда-то».

«Это его мнение. Легенда «Динамо» — Лев Яшин! Вот это легенда! Ну, забил Кокорин пятьдесят. Были футболисты, которые забивали и больше. Каждый человек имеет право высказывать свое мнение. Надо спросить у болельщиков, провести опрос. Видимо, ему обидно», — сказал Канчельскис «СЭ».

Кокорин — воспитанник «Динамо», он провел за основную команду 203 матча, забил 50 голов и сделал 26 результативных передач.

Александр Кокорин
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Динамо (Москва)
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
Медведев может стать первой ракеткой мира уже в мае. Что для этого нужно?
FT узнала об отказе Японии и ЕС от предложения США запретить экспорт в РФ
Телеканал CNN уволил ведущего Дона Лемона после 17 лет работы
Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым
Рябков заявил о принятии всех мер для возвращения солдат РФ из плена
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гойкович: «Дзюба — самый сильный нападающий РПЛ. Жена сказала сыну: «Все, Артем «убил» папу»

Булыкин считает, что Кокорина можно назвать легендой «Динамо»