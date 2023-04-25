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Булыкин считает, что Кокорина можно назвать легендой «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, считает ли форварда «Ариса» Александра Кокорина легендой московского клуба.

«Кокорина можно назвать легендой «Динамо». Если он сыграл больше ста игр за клуб, это уже говорит о многом. Многие его считают динамовцем, хоть он не раскрыл свой талант и почудить успел. Был момент, когда он сорвался в «Анжи», из-за этого многих болельщиков от себя отвернул. Но Александр остается хорошим футболистом, который не реализовал все свои таланты, потому что его способности явно не для чемпионата Кипра. Если говорить про слова Кокорина в сторону Вальбуэна и Уилкшира, то легенд может быть много. За это никаких медалей не дают. Александр легендарная личность, это многие знают, он много сделал для «Динамо», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Ранее Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что забил за бело-голубых 50 голов в 203 матчах, но при этом легендами московского клуба считают Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира, которые не имеют подобных показателей.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-kokorina-mozhno-nazvat-legendoi-dinamo-246027/
Александр Кокорин
Дмитрий Булыкин
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