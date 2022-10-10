Канчельскис — о сравнении Соболева с Холанном: «Просто смешно»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на сравнение нападающего «Спартака» Александра Соболева с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

«Кого только как ни называли у нас. Но что-то никто в Европе пока не может уверенно закрепиться в той или иной команде. Одни разговоры. Забил два мяча, и уже кричат, что Соболев — второй Холанн. Слушайте, если Промес уехал и не заиграл там, а вы хотите, чтобы Соболева сравнивали с норвежцем. Просто смешно. Мне непонятно, откуда берутся такие разговоры. Пусть уедет и заиграет там, тогда поговорим. У нас вот Дзюба в Турции не заиграет никак. Поэтому не стоит никого ни с кем сравнивать», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

В сезоне-2022/23 Соболев забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах. У Холанна 20 мячей и 3 голевых паса в 13 играх за «Манчестер Сити».