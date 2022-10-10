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Сегодня, 18:44

Канчельскис — о сравнении Соболева с Холанном: «Просто смешно»

Мария Гусева

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на сравнение нападающего «Спартака» Александра Соболева с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

«Кого только как ни называли у нас. Но что-то никто в Европе пока не может уверенно закрепиться в той или иной команде. Одни разговоры. Забил два мяча, и уже кричат, что Соболев — второй Холанн. Слушайте, если Промес уехал и не заиграл там, а вы хотите, чтобы Соболева сравнивали с норвежцем. Просто смешно. Мне непонятно, откуда берутся такие разговоры. Пусть уедет и заиграет там, тогда поговорим. У нас вот Дзюба в Турции не заиграет никак. Поэтому не стоит никого ни с кем сравнивать», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

В сезоне-2022/23 Соболев забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах. У Холанна 20 мячей и 3 голевых паса в 13 играх за «Манчестер Сити».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-dzyuba-v-turtsii-ne-zaigral-a-vy-govorite-sobolev-vtoroj-holand/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Александр Соболев
Андрей Канчельскис
Эрлин Холанн
Футбол
РПЛ
ФК Манчестер Сити
ФК Спартак (Москва)
4
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