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Сегодня, 06:51

Президент «Оренбурга» рассказал, как команда готовится к матчу с «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, как команда готовится к матчу 30-го тура чемпионата России с «Динамо».

«Мы не акцентируем внимание на том, что игра с «Динамо» может быть матчем года. Но мы можем повторить высшее достижение клуба в Премьер-Лиге. Главное, что идем на личный клубный рекорд по набранным очкам. Даже в случае ничьей с «Динамо» мы ставим рекорд. При этом работаем в плановом режиме, готовимся, как к обычному матчу», — цитирует «РБ Спорт» Еремякина.

Матч «Оренбург» — «Динамо» состоится в субботу, 3 июня. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-igra-s-dinamo-match-goda-gotovimsya-kak-oby-chno/
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