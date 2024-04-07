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Сегодня, 12:24

Защитник «Сочи» Чистяков считает, что у «Зенита» нет спада

Виктория Кравченко
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Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков заявил, что у «Зенита» нет спада. В январе 2024 года сочинский клуб арендовал футболиста у сине-бело-голубых.

— Никто не может себе гарантировать легкую прогулку. У каждой команды бывают подъемы, спады. Я даже не скажу, что это какой-то спад у «Зенита». Сыграли с «Крыльями Советов» вничью, и что? Это футбол, все могут оступиться, сыграть вничью, проиграть. Такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» — все проигрывают. Тем интереснее, что гонка продолжается.

— Вам не кажется, что чемпионат стал намного интереснее, зрелищнее?

— Наверное, да, — цитирует Чистякова «РБ Спорт».

Сегодня, 7 апреля, «Зенит» дома примет «Балтику» в рамках 23-го тура РПЛ сезона-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-chistyakov-ne-skazhu-chto-u-zenita-spad-i-manchester-siti-i-liverpul-vse-proigry-vayut/
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
ФК Сочи
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