Джикия — о столкновении с Боржесом: «В такой ситуации хочется помочь, чем можешь»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о столкновении с полузащитником «Краснодара» Кади Боржесом в матче 24-го тура РПЛ.

— Кади? Мы столкнулись, я почувствовал контакт. Когда бежал назад, увидел, что он без сознания. Помог, чем смог. Я был рядом с ним, я видел. Навыки? У нас есть медицина, которая иногда проводит лекции. Когда такой контакт происходит — не совсем верно оказывать помощь, если ты не разбираешься. Ты не знаешь, какая травма. С другой стороны, в такой ситуации хочется помочь, чем можешь. Любой бы на моем месте поступил так же. Желаем ему здоровья, чтобы он скорее восстановился, — сказал Джикия.

Во время игрового столкновения бразилец ударился виском об защитника красно-белых, после чего упал на газон. Полузащитник «Краснодара» упал на поле и лежал без движения. Джикия первый пришел на помощь Боржесу и вытащил язык хавбеку, который мог потерять сознание. После эпизода бразилец пришел в себя и его увезли с поля на электрокаре.