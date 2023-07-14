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Судейство

Сегодня, 00:40

Карасев о том, что его признали лучшим арбитром прошлого сезона: «Приятно, хотя среди судей сложно выбрать лучшего»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Сергей Карасев (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» рассказал, как отнесся к тому, что его признали лучшим судьей сезона-2022/23.

— В последнее время нас часто критикуют — иногда по делу, иногда не очень; порой просто начинается агония из-за незначительного эпизода, — говорит Карасев. — Поэтому важны любые номинации и голосования, которые отмечают хорошую работу арбитров. Среди судей сложно выбрать лучшего, потому что критерии очень субъективные. Есть тройка-пятерка опытных арбитров, которые несколько лет работают на самых сложных матчах. И каждому из них можно отдать первое место.

При этом голосование, которое проводит «Спорт-Экспресс», наверное, самое объективное из необъективных. Потому что опрашивает несколько групп вовлеченных в футбол людей: журналистов, болельщиков, клубы. Чем шире охват, тем реалистичнее результаты.

— Помимо болельщиков, за вас проголосовали восемь команд — половина лиги.

— Это вдвойне приятно, потому что наша основная цель — работать так, чтобы со стороны футболистов и руководителей клубов было доверие. То есть, нужно минимизировать количество ошибок. Но если они и случаются, люди должны понимать — это исключительно человеческий фактор.

Поэтому и выстраиваем коммуникацию с игроками. Не посылаем их, когда все на взводе, а объясняем решения, сглаживаем углы. Наверное, все это и выливается в доверие и такие результаты голосований.

Карасев был признан лучшим судьей РПЛ по итогам голосования «СЭ», которое включало в себя три критерия: голосование клубов на условиях анонимности (Карасев получил 8 голосов), опрос болельщиков на нашем сайте (45% голосов) и собственный подсчет количества ошибок рефери.

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Футбол
РПЛ
Сергей Карасев (судья)
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