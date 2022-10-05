Караваев не согласен со словами Комличенко и считает, что «Зенит» силен командной игрой

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев отреагировал на слова форварда «Ростова» Николая Комличенко о том, что «Ростов» силен командной игрой, а сине-бело-голубые побеждают за счет индивидуального мастерства.

«Конечно, я не согласен. Без командной игры не будет результата. Невозможно побеждать и выигрывать титулы только на индивидуальных качествах. Создать момент, забить гол — да. Но в любом случае побеждает команда, проигрывает тоже.

«Зенит» в первую очередь силен командной игрой — у нас очень хороший сыгранный состав. Исполнительское мастерство тоже на высоком уровне", — приводит Sport24 слова Караваева.

«Зенит» победил команду Валерия Карпина в матче 11-го тура РПЛ (3:1). Игра состоялась 2 октября. На данный момент петербуржцы с 29-ю очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России.