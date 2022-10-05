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Сегодня, 11:49

Караваев — о высказывании Барриоса про то, что «Зенит» уже чемпион: «Думаю, подколол просто»

Алина Савинова

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал слова партнера по команде Вильмара Барриоса, который заранее назвал петербуржцев чемпионом текущего сезона РПЛ.

«Думаю, подколол просто. Вильмара тоже достали этим вопросом. Выходим после матча, и каждый раз спрашивают одно и то же: «Зенит — чемпион?» У нас любят рассуждения уже после нескольких туров, какое место займет «Зенит» или «Спартак». Сейчас преждевременно об этом говорить», — цитирует Караваева Sport24.

На данный момент «Зенит» с 29-ю очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые не потерпели ни одного поражения (9 побед, 2 ничьи).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-05-karavayev-o-slovakh-barriosa-pro-to-chto-zenit-uzhe-chempion-dumayu-podkolol-yego-tozhe-dostali-etim-voprosom

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Вячеслав Караваев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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