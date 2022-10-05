Караваев — о высказывании Барриоса про то, что «Зенит» уже чемпион: «Думаю, подколол просто»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал слова партнера по команде Вильмара Барриоса, который заранее назвал петербуржцев чемпионом текущего сезона РПЛ.

«Думаю, подколол просто. Вильмара тоже достали этим вопросом. Выходим после матча, и каждый раз спрашивают одно и то же: «Зенит — чемпион?» У нас любят рассуждения уже после нескольких туров, какое место займет «Зенит» или «Спартак». Сейчас преждевременно об этом говорить», — цитирует Караваева Sport24.

На данный момент «Зенит» с 29-ю очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые не потерпели ни одного поражения (9 побед, 2 ничьи).