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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал слова партнера по команде Вильмара Барриоса, который заранее назвал петербуржцев чемпионом текущего сезона РПЛ.
«Думаю, подколол просто. Вильмара тоже достали этим вопросом. Выходим после матча, и каждый раз спрашивают одно и то же: «Зенит — чемпион?» У нас любят рассуждения уже после нескольких туров, какое место займет «Зенит» или «Спартак». Сейчас преждевременно об этом говорить», — цитирует Караваева Sport24.
На данный момент «Зенит» с 29-ю очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые не потерпели ни одного поражения (9 побед, 2 ничьи).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования