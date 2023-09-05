Карпин рассказал, становится ли чемпионат России более атакующим

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, становится ли чемпионат России более атакующим.

— Стало меньше команд, которые играют в закрытый футбол. И уровень защитников упал. Уход иностранцев — одна из причин падения уровня защитников. Больше ошибок.

Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, а в июле 2021-го был назначен главным тренером сборной России. В ноябре прошлого года РФС продлил контракт со специалистом до августа 2024-го.

После 7 туров «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 7 очков.