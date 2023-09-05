Щербаченко считает, что «Ростову» не нужно увольнять Карпина

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко высказался о неудачном старте «Ростова» в РПЛ.

«Я бы сказал, что катастрофой для «Ростова» были некоторые таймы и отрезки игры. Сказывается недоукомплектованность команды. Из-за этого Карпин и не может стабилизировать стартовый состав, найти основное сочетание футболистов. Будем надеяться, что опыт тренерского штаба и менеджмента сработает и что после паузы на сборные мы увидим перезагрузившийся «Ростов», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

Также он считает, что Карпина не нужно увольнять из ростовского клуба.

«Прежде всего, он очень самокритичный человек. Его не нужно увольнять. Если Карпин почувствует, что не может справиться с ситуацией, он сам напишет заявление. Учитывая доверительные отношения Карпина с руководством, может быть нечто такое, как пару лет назад, когда после неудачных матчей «Ростова» Карпин сосредоточился на сборной России и перезагрузился, после чего вернулся в «Ростов», где стал прекрасно работать снова», — добавил специалист.

Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году. После 7 туров текущего сезона РПЛ ростовчане занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. 16 сентября «Ростов» на выезде сыграет с «Балтикой». Начало матча — в 21.15 по московскому времени.