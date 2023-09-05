Щербаченко считает, что «Ростову» не нужно увольнять Карпина

Сегодня, 14:48
Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко высказался о неудачном старте «Ростова» в РПЛ.
«Я бы сказал, что катастрофой для «Ростова» были некоторые таймы и отрезки игры. Сказывается недоукомплектованность команды. Из-за этого Карпин и не может стабилизировать стартовый состав, найти основное сочетание футболистов. Будем надеяться, что опыт тренерского штаба и менеджмента сработает и что после паузы на сборные мы увидим перезагрузившийся «Ростов», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.
Также он считает, что Карпина не нужно увольнять из ростовского клуба.
«Прежде всего, он очень самокритичный человек. Его не нужно увольнять. Если Карпин почувствует, что не может справиться с ситуацией, он сам напишет заявление. Учитывая доверительные отношения Карпина с руководством, может быть нечто такое, как пару лет назад, когда после неудачных матчей «Ростова» Карпин сосредоточился на сборной России и перезагрузился, после чего вернулся в «Ростов», где стал прекрасно работать снова», — добавил специалист.
Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году. После 7 туров текущего сезона РПЛ ростовчане занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. 16 сентября «Ростов» на выезде сыграет с «Балтикой». Начало матча — в 21.15 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -