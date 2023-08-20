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Сегодня, 00:56

Карпин — о причинах разгромного поражения от «Сочи»: «Поле, жарко, логистика — это все отмазки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча против «Сочи» (0:4) в 5-м туре РПЛ и высказался о неудачной игре команды на выезде в этом сезоне.

«В чем причина поражения? В плохой игре. Сказалось ли поле на плохой игре? Это отмазки все.

Вратарская проблема? Сколько мы матчей уже сыграли, скажите, где Песьяков нас не выручил? Да, была ошибка в игре с «Крыльями», четвертый гол. Но там и защитники не доработали, надо и защитников тогда всех менять.

Сказывается ли логистика на неудачной игре на выезде? Не думаю, что это связано с логистикой. Прошлый год показал, что на выезде у нас результаты были даже лучше, чем дома. Поле, жарко, логистика...это все отмазки», – сказал Карпин на пресс-конференции.

«Ростов» с 7 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре ростовчане в гостях сыграют против «Пари НН». Встреча пройдет 26 августа.

Источник: https://t.me/fcrostov_official/15034
Валерий Карпин
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 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
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9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
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 1 : 1
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