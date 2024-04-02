Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:55

Карпукас: «В молодежном футболе я вообще не знал, что такое «отбирать мяч»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился мнением о своих отборах.

«Меня в том году каждый спрашивал, в чем секрет моих отборов, как я отбираю мяч. В молодежном футболе я вообще не знал, что такое «отбирать мяч». Я играл так: дайте мне мяч, и я все сделаю, больше был на мяче. Как-то мне сказали, что у меня все есть, но надо отбирать мячи. Наверное, тот разговор остался в голове, и с этого момента я понял, что без этого в большом футболе никак не получится», — сказал Карпукас в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В этом сезоне 21-летний россиянин провел за «Локомотив» 21 матч.

ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
0
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
ДТП на переезде в Ярославской области произошло из-за поломки автобуса
«Каждый тренер должен оставить след в душе ребенка». Сергей Овчинников — о тренерстве, Семине, Черчесове, Романцеве и главном конкуренте
Путин поручил опережающими темпами повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпукас: «Мою карьеру изменила игра в ЮФЛ»

Карпукас: «Локомотив» заслуживает того, чтобы всегда бороться за самые высокие места»