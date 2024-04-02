Карпукас: «Мою карьеру изменила игра в ЮФЛ»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на вопрос, какой матч изменил его карьеру.

«Когда открылась ЮФЛ. С этого турнира у меня был взлет в игре. Я стал играть так, как должен был. У меня всегда была хорошая голова, а тело подросло потом. Я начал показывать тот футбол, за счет которого пробился в основу [«Локомотива»]», — сказал Карпукас в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В этом сезоне 21-летний россиянин провел за «Локомотив» 21 матч.