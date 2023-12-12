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Сегодня, 22:55

Фернандеш рассказал о возможном возвращении в Россию и желании поучаствовать в одном из матчей легенд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о своем возможном возвращении в Россию и желании поучаствовать в одном из матчей легенд, которые устраивает РФС.

«Если бы «Локомотив» меня пригласил в гости, приехать посмотреть игру, то я прилетел бы в Россию. Я бы хотел этого, но мне нужно понимать, смог бы я это сделать, потому что у меня есть и другие дела. Если говорить про матчи легенд, то меня приглашали еще на последнюю игру, когда «Локомотив» играл с ЦСКА. К сожалению, у меня не получилось приехать. Я приму такое предложение в следующий раз, если у меня будет возможность. Помню, как играл в России против Промеса, хоть он еще и действующий игрок, но я снова хотел бы с ним встретиться на поле», — приводит слова Фернандеша Metaratings.ru.

Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив», а в сезоне-2019/20 выступал за «Краснодар». В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/fernandesh-pomnyu-kak-igral-v-rossii-protiv-promesa-khotel-by-snova-vstretitsya-s-nim-na-pole-314594/
Квинси Промес
Мануэл Фернандеш
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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