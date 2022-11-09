«Мне очень нравится Семак. Сильный тренер и очень хороший человек». Каррера поделился мнением о коллеге из «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

— В матче «Спартак» — «Зенит» осенью 2017 года Пашалич забил третий гол чуть ли не на сотой минуте, и красно-белые под вашим руководством выиграли — 3:1. Знаете ли вы, что с того дня «Спартак» никогда не обыгрывал «Зенит» в чемпионате России, а команда из Санкт-Петербурга четырежды подряд выиграла турнир?

— Да. Думаю, последнее связано с тем, что «Зенит» всегда играл в Лиге чемпионов. Благодаря этому у него больше всех денег, которые можно инвестировать в покупку игроков. Не знаю, как работает спортивный блок «Зенита», но они покупают намного более качественных футболистов, чем все остальные. Плюс мне очень нравится их тренер — Семак. Я познакомился с ним в Санкт-Петербурге, и он произвел на меня отличное впечатление. Кроме того, что он сильный тренер, это еще и очень хороший человек.