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Каррера: «Раньше я всегда поздравлял Федуна, но у меня больше нет его номера»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, поздравляет ли он экс-владельца московского клуба Леонида Федуна с праздниками.

«Раньше я всегда поздравлял Леонида Арнольдовича, но у меня больше нет его номера телефона», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

5 апреля 2023 года Федуну исполнилось 67 лет. Он руководил «Спартаком» с 2004 по 2022 год.

Каррера работал в московском клубе с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста красно-белые выиграли чемпионат России в сезоне-2016/17 и стали обладателями Суперкубка страны (2017).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-ran-she-ya-vsegda-pozdravlyal-feduna-no-u-menya-bol-she-net-ego-nomera/
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ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Массимо Каррера
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