Первак: «Если Малком захочет в Саудовскую Аравию, какой смысл «Зениту» его держать?»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал новость о том, что форвард «Зенита» Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

«В этом мире в итоге все равно все продается и покупается. Прежде всего будет вопрос к Малкому. Думаю, что «Зенит» не последняя инстанция. Малком же будет решать, хочет он туда уехать или нет. Захочет — значит, какой смысл его держать, не увеличивая ему здесь зарплату и не создавая такие же условия? Зачем конкурировать с тем, с кем бессмысленно это делать? Уже были потуги создать крутую лигу в Китае на ровном месте. Сейчас попробуют саудиты. Деньги есть, слава богу», — приводит «РБ Спорт» слова Первака.

10 июля агент Тимур Гурцкая сообщил, что Малком может перейти в команду из Саудовской Аравии. По информации источника, петербуржцам предложили 50 миллионов евро за бразильца.

Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел в РПЛ 27 матчей, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.