Каррера высказался о своей отставке из «Спартака» и оценил Леонида Федуна

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об обстоятельствах своей отставки и оценил опыт работы с экс-владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

— Были ли вы морально готовы к увольнению, чувствовали ли приближение этого момента? И обиделись ли на клуб, что в соцсетях он к новости о вашей отставке приложил фото стадиона?

— Нет. Никаких проблем. А о такой возможности я знал. Ко мне уже не было такого уровня доверия. Уже в начале третьего сезона я предлагал купить некоторых игроков, но мне отказывали. Но для меня все это не повод обижаться на «Спартак», потому что для меня его олицетворяют фанаты, а не клуб как структура.

— Недавно Леонид Федун продал «Спартак». Что вы о нем как высшем руководителе клуба думаете?

— У меня остались о нем только хорошие впечатления! Отличный президент. Прежде всего он был главным болельщиком «Спартака», много вкладывался как в стадион, так и в приобретение игроков. Всегда буду благодарен Федуну за то, что он стал первым, кто поверил в меня как в главного тренера и дал мне возможность развиваться в этой профессии.

— В последние годы его жена Зарема была очень активна в социальных сетях и в СМИ, некоторое время провела в совете директоров. Вы с ней успели познакомиться?

— Нет.

— Было ли вам тяжело уходить из «Спартака», а вашей семье — приводить вас в порядок после отставки? Были ли вы психологически истощены после происшедшего?

— Нет, я не был истощен. Это одна из тех вещей, которые могут произойти в футболе. В нем важен результат. Если его нет, ты должен быть готов ко всему. Никогда не знаешь, что будет завтра. Конечно, я был расстроен, что в мою работу не поверили. Но не было такого, чтобы я больше не хотел заниматься тренерской деятельностью, или чего-то подобного.

— У вас есть недоумение в связи с тем, что чемпионский «Спартак» спустя два года после золота в РПЛ фактически прекратил существование — уволили тренера, продали 80 процентов игроков?

— Это была команда с отличными игроками. Не знаю, почему так случилось. У меня нет объяснения.