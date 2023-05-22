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Сегодня, 14:39

Каррера заявил, что Федун на сто процентов разбирается в футболе

Виктория Кравченко
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Итальянский тренер Массимо Каррера поделился мнением об экс-президенте красно-белых Леониде Федуне. Он считает, что 67-летний российский предприниматель разбирается в футболе на 100 процентов.

— Можете ли вы назвать Леонида Федуна футбольным человеком, который разбирается в футболе на все 100 процентов? Или он больше бизнесмен.

— Да, могу назвать его таким человеком. Когда он был президентом, он показал мне, что разбирается в футболе. Уважаю этого человека, он много сделал для клуба! — заявил Каррера «РБ Спорт».

В октябре 2018 года «Спартак» уволил Массимо Карреру, который проработал в клубе два сезона. Под руководством итальянца красно-белые в последний раз становились победителями РПЛ сезона-2016/17.
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-fedun-futbol-ny-j-chelovek-100-razbiraetsya-v-futbole/
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Массимо Каррера
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