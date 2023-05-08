Каряка считает, что «Крылья Советов» могут попасть в зону стыков

Экс-футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка прокомментировал возможный вылет самарского клуба из РПЛ.

«Сейчас очки всем нужны. Поэтому концовка будет жаркой и интересной. Надо выигрывать, нового еще ничего не придумали. Чего не хватает самарской команде? Не знаю, мне сложно сказать. В Кубке хорошо играли, далеко прошли, а в чемпионате почему-то не все получается. Я не все игры смотрел, делать какие-то выводы сложно. Вылетят ли они из РПЛ? Наверное, не вылетят. Но в стыки могут попасть», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

После 26 туров «Крылья Советов» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.