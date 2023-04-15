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Сегодня, 17:34

Каряка заявил, что у «Крыльев Советов» нет стабильности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился впечатлениями от матча «Крылья Советов» — «Химки» (0:0).

«Получилась равная игра у «Химок» и «Крыльев». Самарцы в первом тайме имели территориальное преимущество. Моменты создали одинаковое количество. Могли и «Крылья» забить, и «Химки». На «Химки» так повлиял приход Талалаева? Возможно, смена тренера повлияла на состояние команды. Видно было, что «Химки» организованно выглядели. Во втором тайме они играли на контратаках. Что не так с «Крыльями»? Стабильности нет у команды. В Кубке России и в последнем матче чемпионата самарцы неплохо играли. «Химкам» просто некуда деваться, у них каждая игра на вес золота. Пока что-то не получается у «Крыльев», но, думаю, все будет хорошо», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

После 23 матчей «Крылья Советов» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Химки» — 15-е (14 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-karyaka-u-kry-l-ev-sovetov-net-stabil-nosti-no-s-komandoj-vse-budet-horosho/
Андрей Каряка
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
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