Каряка заявил, что у «Крыльев Советов» нет стабильности

Экс-футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился впечатлениями от матча «Крылья Советов» — «Химки» (0:0).

«Получилась равная игра у «Химок» и «Крыльев». Самарцы в первом тайме имели территориальное преимущество. Моменты создали одинаковое количество. Могли и «Крылья» забить, и «Химки». На «Химки» так повлиял приход Талалаева? Возможно, смена тренера повлияла на состояние команды. Видно было, что «Химки» организованно выглядели. Во втором тайме они играли на контратаках. Что не так с «Крыльями»? Стабильности нет у команды. В Кубке России и в последнем матче чемпионата самарцы неплохо играли. «Химкам» просто некуда деваться, у них каждая игра на вес золота. Пока что-то не получается у «Крыльев», но, думаю, все будет хорошо», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

После 23 матчей «Крылья Советов» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Химки» — 15-е (14 очков).