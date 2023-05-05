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Сегодня, 20:22

Кавазашвили рассказал, почему в России нет своего Месси

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о российских футболистах.

«Почему у нас нет русского Месси — таких талантливых футболистов? Система дала сбой — социально политическая — все поменялось, потому что развалился СССР — целая система, все пошло наперекосяк. Нужно 20-30 лет для восстановления. Для того, чтобы вырасти хорошего спортсмена, нужно время, так как талантливые люди есть в нашей стране! К сожалению, сейчас мы отдаем преимущество больше деньгам — за 30 лет ничего хорошего не произошло. Мы начали на примере Европы и других стран мира начали приглашать легионеров, которые занимают места воспитанников», — приводит «РБ Спорт» слова экс-голкипера.

Ранее Кавазашвили заявил, что полузащитник ЦСКА Иван Обляков заслуженно стал лучшим игроком месяца в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-u-nas-net-russkogo-messi-potomu-chto-razvalilsya-sssr-vse-poshlo-naperekosyak/
Анзор Кавазашвили
Футбол
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