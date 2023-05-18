Кавазашвили: «Нашим ребятам, которые критикуют Абаскаля, нужно успокоиться»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поддержал главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля в преддверии матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Когда в команду приходит новый тренер, ему должны в обязательном порядке дать возможность проявить себя. Любой главный тренер, приходя в новый клуб, приводит с собой людей, которые будут помогать ему работать. И совершенно неважно, какой они национальности. Он будет слушать и советоваться только с ними. Но, куда бы специалист ни приходил, всегда есть определенная оппозиция. И она всегда считает, что чужак нам не нужен. У нас полно своих, отечественных специалистов, из которых можно выбрать. Нашим ребятам, которые критикуют Абаскаля и в данный момент не руководят «Спартаком», нужно успокоиться. Потому что Гильермо показал своим мышлением, своей работой, своим желанием, что он хочет создать из «Спартака» чисто европейский клуб, который резко переходит из обороны в атаку. Он пытается подобрать для каждой позиции футболиста, который будет качественно выполнять свою функцию на поле. Это очень долгий и сложный процесс», — цитирует Кавазашвили RT.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков за 27 туров. 21 мая «Спартак» сыграет с ЦСКА. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.