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Сегодня, 17:24

Кавазашвили: «Уход Малкома будет потерей для «Зенита», но питерцы могут найти другого игрока»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о перспективах нападающего «Зенита» Малкома перейти в европейский чемпионат.

«В случае ухода Малкома, «Зенит» потеряет основного, прекрасного футболиста. Это будет утратой. У питерцев денег много, могут найти другого игрока. Ему нужно переходить в команду, где ему партнеры будут давать пас. В РПЛ он король, играет легко, на скорости, очень быстро управляется с мячом. У него прекрасное индивидуальное мастерство, удары замечательные. Его должна взять такая команда, которой нужен будет агрессивный полузащитник. Может быть, Малкома возьмет «Челси», но я думаю, что ему немецкий и португальский чемпионаты больше подойдут», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2027 года. В феврале 26-летний бразильский футболист получил российское гражданство.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-ukhod-malkoma-budet-poterei-dlya-zenita-no-pitercy-mogut-oboitis-i-bez-nego-250751/
Анзор Кавазашвили
Малком Филипе (Малком)
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