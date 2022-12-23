Кавазашвили заявил, что Промес превзошел себя в 2022 году

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о том, что 30-летний вингер московской команды Квинси Промес стал лучшим игроком России в 2022 году по версии «Спорт-Экспресс».

«В этом году Промес превзошел себя! Он повторил ту же профессиональную и классную игру, которую показывал, как только еще появился в «Спартаке». Более сильных нападающих, чем Квинси в РПЛ на данный момент нет. Я бы проголосовал бы за Промеса, он лучший!» — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Промес стал лучшим футболистом в России 2022 года. Премия вручается «СЭ» седьмой год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017), дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019), Никола Влашич (ЦСКА, 2020) и Сердар Азмун («Зенит», 2021).

В текущем сезоне 30-летний нидерландский футболист провел 23 матча, забил 17 мячей и сделал семь результативных передач.