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Сегодня, 12:42

Кавазашвили заявил, что Промес превзошел себя в 2022 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о том, что 30-летний вингер московской команды Квинси Промес стал лучшим игроком России в 2022 году по версии «Спорт-Экспресс».

«В этом году Промес превзошел себя! Он повторил ту же профессиональную и классную игру, которую показывал, как только еще появился в «Спартаке». Более сильных нападающих, чем Квинси в РПЛ на данный момент нет. Я бы проголосовал бы за Промеса, он лучший!» — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Промес стал лучшим футболистом в России 2022 года. Премия вручается «СЭ» седьмой год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017), дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019), Никола Влашич (ЦСКА, 2020) и Сердар Азмун («Зенит», 2021).

В текущем сезоне 30-летний нидерландский футболист провел 23 матча, забил 17 мячей и сделал семь результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-v-2022-godu-promes-prevzoshel-sebya-v-spartake-1448425/
Анзор Кавазашвили
Квинси Промес
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
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