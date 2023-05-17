Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Спартак» — ЦСКА

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 28-го тура РПЛ.

Как и сообщал «СЭ», главным судьей дерби «Спартак» — ЦСКА станет Сергей Карасев. Его ассистентами будут Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев, резервный арбитр — Артем Чистяков. ВАР — Павел Шадыханов, АВАР — Александр Богданов.

Все назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ:

20 мая (суббота)

«Локомотив» — «Факел»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Сергей Мацюра.

«Торпедо» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Колобаев.

«Оренбург» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Илья Елеференко; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Алексей Тюмин.

«Ахмат» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Чеботарев.

21 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Арам Петросян; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гвардис.

«Спартак» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Адлан Хатуев; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Краснодар» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Эдуард Малый.

22 мая (понедельник)

«Пари НН» — «Сочи»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Анатолий Цветнов.