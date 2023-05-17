КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

17 мая, 12:03

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Спартак» — ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 28-го тура РПЛ.

Как и сообщал «СЭ», главным судьей дерби «Спартак» — ЦСКА станет Сергей Карасев. Его ассистентами будут Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев, резервный арбитр — Артем Чистяков. ВАР — Павел Шадыханов, АВАР — Александр Богданов.

Все назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ:

20 мая (суббота)

«Локомотив» — «Факел»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Сергей Мацюра.

«Торпедо» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Колобаев.

«Оренбург» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Илья Елеференко; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Алексей Тюмин.

«Ахмат» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Чеботарев.

21 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Арам Петросян; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гвардис.

«Спартак» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Адлан Хатуев; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Краснодар» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Эдуард Малый.

22 мая (понедельник)

«Пари НН» — «Сочи»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Анатолий Цветнов.

Источник: https://rfs.ru/news/218104
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
6
16
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Пономарев прокомментировал назначение Карасева на дерби ЦСКА — «Спартак»
Овчинников предположил, как сложится матч «Спартак» — ЦСКА
Непомнящий назвал ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»
Булыкин предположил, кто по итогам сезона окажется в зоне стыковых матчей
Непомнящий считает, что Карасев справится со своей задачей в дерби «Спартак» — ЦСКА
Ярошик заявил, что будет рад победе ЦСКА над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барбоза: «После ухода Малкома «Зенит» попробует заменить его футболистом из топ-5 ведущих лиг»

Кавазашвили: «Я счастлив считаться легендой «Зенита». Для меня это был самый счастливый год»