КДК дисквалифицировал защитника «Пари НН» Александрова на один матч РПЛ

КДК дисквалифицировал защитника «Пари НН» Виктора Александрова на один матч РПЛ по итогам 1-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2), сообщается на сайте РФС.

«В соответствии с частью 1 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за лишение соперника явной возможности забить гол — дисквалифицировать футболиста Пари Нижний Новгород» Виктора Александрова на 1 матч РПЛ", — говорится в сообщении.

На 48-й минуте встречи главный судья Сергей Иванов показал желтую карточку Александрову, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода изменил свое решение и удалил футболиста с поля.